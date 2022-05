Baustelle in Salzwedel: Burgstraße erhält Facelift

Arbeiten laufen auf Hochtouren: An der Burgstraße in Salzwedel erfolgt eine regelrechte Generalüberholung.

Salzwedel - „In der Burgstraße laufen die Arbeiten auf Hochtouren und so, wie in der Planung vorgesehen“, heißt es seitens der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförderung der Stadt Salzwedel. Doch was tut sich momentan an der Baustelle nahe des Amtsgerichts?