Protest gegen zu hohes Verkehrsaufkommen Baustellenchaos: Brietzer haben Angst um ihre Kinder

Seit den Arbeiten an der B71 in Brietz im Altmarkkreis Salzwedel rumort es im Ort. Denn der Straßenverkehr in den Anliegerstraßen habe zugenommen. Nun hat sich Protest im Dorf formiert.