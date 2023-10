Begleitvortrag zu Ausstellung in Salzwedel erst am 26. Oktober

Salzwedel - Der Begleitvortrag zur aktuellen Ausstellung „Einkaufszettel, Denkmal, Souvenir“ im Danneil-Museum Salzwedel findet am Donnerstag, den 26. Oktober um 19 Uhr in den Räumen der Kreismusikschule, Jenny-Marx-Straße 20 in Salzwedel statt und nicht wie fälschlicherweise gestern gemeldet, am Donnerstag, den 19. Oktober.