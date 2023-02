Rayk Seemann, Mitglied des Ortschaftsrates in Brietz, zeigt eine Vorschau der Dorf-App auf seinem Handy.

Brietz - Brietz und Chüttlitz verfügen zusammen über etwa 845 Einwohner sowie zahlreiche Vereine, wie zum Beispiel einen Frauenchor, einen Volleyballverein, einen Fußballverein und zwei freiwillige Feuerwehrne. Eine Übersicht, wann was in diesen Vereinen oder anderen Gruppen beider Salzwedeler Ortsteile stattfindet, existiert bislang nicht. Das will Ortschaftsrat Rayk Seemann ändern.