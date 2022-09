Bernd Stelter in Salzwedel: Kurzweilig und nachdenklich zugleich

Der Kabarettist Bernd Stelter gastierte am Donnerstagabend im Salzwedeler Kulturhaus.

Salzwedel - „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“: So lautet der Titel des aktuellen Programms des Kabarettisten Bernd Stelter, mit dem er vor das Salzwedeler Publikum trat. Ein Gedanke, der sicherlich so manchem Veranstaltungsbesucher im Saal gefiel. Doch so einfach ist es nicht.