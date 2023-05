Salzwedel - Der Mangel an Berufsbetreuern im Altmarkkreis hat kürzlich den Kreis-Sozialausschuss beschäftigt, berichtete die Volksstimme am 24. April. Dass die Berufsbetreuer teilweise monatelang auf ihre Bezahlung warten mussten, wurde dort als Grund dafür angegeben, dass es Abwanderung aus dem Berufsfeld gegeben hätte. Dadurch hätte sich der Personalnotstand noch verschärft. Nun meldeten sich in der Redaktion der Volksstimme zwei Berufsbetreuer und schilderten ihre Erfahrngen.

