Berufsschule Salzwedel: Schüler hinterfragen soziale und ökologische Aspekte der Schokoladenproduktion

Soziale und ökologische Verantwortung bei der Schokoladenproduktion? Schüler in Salzwedel schauen bei Aktionswoche zum Globalen Lernen hinter die Kulissen ihrer Berufe.

Grünes Klassenzimmer: Referentin Katrin Roßner-Peikert betrachtet den Weg von der Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade im Supermarkt in den Berufsbildenden Schulen Salzwedel bei den Bildungs- und Informationstagen Sachsen-Anhalt.

Salzwedel - Natürlich sollte es bei der elften Aktionswoche der Entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage Sachsen-Anhalt zum Globalen Lernen vom Veranstalter Eine Welt Netzwerk Sachsen-Anhalt nicht nur um den Genuss einer Süßigkeit gehen. Doch worum ging es wirklich?

Vielmehr haben die Berufsschüler in Salzwedel praktisch erfahren, wie aufwendig die Produktionsprozesse einer Tafel Schokolade sind und welche sozialen oder ökologischen Herausforderungen dahinter stehen können.

Im Fokus des Workshops „Der Weg der Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade“ standen für die werdenden Einzelhändler neben ökonomischen Gesichtspunkten vor allem soziale sowie ökologische Fragen. Am Beispiel von Kakaobauern aus Bolivien analysierte die Gruppe gemeinsam mit Referentin Katrin Roßner-Peikert die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte, globale Zusammenhänge bei der Produktion und Vermarktung oder was einen fairen Handel auszeichnet.

Darüber hinaus umfasste das Bildungsangebot weitere Themen wie „Lieferketten und Arbeitsbedingungen weltweit: Des einen Freud, des anderen Leid“ für die Einzelhändler, „Landwirtschaft 3.0: Wer ernährt die Welt?“ für die Landwirte oder „Elektrisch gut, alles gut? Unsere E-Autos und die Folgen im globalen Süden“ für die Kraftfahrzeugmechatroniker.

Die inhaltliche Ausrichtung der Workshops, die in diesem Jahr unter anderem in den Berufsbildenden Schulen Salzwedel stattfanden, war unter Leitung der Projektkoordinatorin Maria Neuhauss nahe an den Unterrichtsthemen gehalten. Die Feinabstimmung fand gemeinsam mit der jeweiligen Schule statt. Dabei ging es um vorhandenes Vorwissen der Schüler oder deren Sprachkompetenzen.

„Die Aktionswoche ist das Herzstück der entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage und soll globales Lernen in den Landkreis tragen“, erklärte Maria Neuhauss. Aus diesem Grund fand eine enge Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeiterin Karin Miedlich statt. Dadurch sei es für die Berufsschule möglich gewesen, zielgruppenorientierte Workshops anzubieten.

Dass sich auch die Berufsbildenden Schulen in Salzwedel hierfür gerne anmeldeten, „spricht dafür, dass ein Bedarf gesehen wird, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen“, schätzte die Projektkoordinatorin. Generell seien die Meinungen zur Aktionswoche sehr erfreulich. „Es gab nur positive Rückmeldungen“, sagte sie. Umso mehr freue sie, dass nach dem Ausfall im vergangenen Jahr erneut Präsenzworkshops in den Schulen stattfinden und weiterhin geplant werden können.