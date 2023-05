Salzwedel (vs) - Die Ausstellung „Formationen des Inneren oder eine Form ohne Rand“ von Frank K. Richter-Hoffmann ist aktuell im Johann-Friedrich-Danneil-Museum Salzwedel zu sehen.

Der Künstler war Anfang des Jahres 2022 Stipendiat im Salzwedeler Künstler- und Stipendiatenhaus, heißt es in der Pressemitteilung des Danneil-Museums. Während seines Aufenthaltes widmete er sich dem Projekt „Ortung der Kontur – Finden der inneren Form.“ Bei dieser Form der Malerei beschäftigt sich der Künstler mit Sichtung, Tiefraum sowie Verdichtung.

„Mein Werk beinhaltet Bildwelten, in denen ich kontinuierlich malerische Netze auswerfe und Anker lege. Sie erscheinen im Strom eines unbewussten Handelns sowie angespült aus einer anderen Welt“, so Richter-Hoffmann. „Aus dieser Gemenge-Lage filtere ich abstrakt-subjektive Formen heraus, die ständig in meinem Kopf pulsieren und bringe sie in einem Schichtprozess auf das Papier.“ Dieser Prozess ist voller Überraschungen. Die „Welten“ werden in den beiden Sonderausstellungsräumen des Danneil-Museums gezeigt.

Diese ist noch bis zum 2. Juli im Danneil-Museum zu sehen. Am letzten Tag der Ausstellung, Sonntag, 2. Juli, ist der Künstler vor Ort und lädt zu Gesprächen ein.