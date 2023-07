Kliniken in der Altmark Besuchszeit: Patienten in Salzwedel und Gardelegen müssen strengste Regeln hinnehmen

Drei Stunden täglich, immer am späten Nachmittag, dürfen Patienten im Altmark-Klinikum Besuch empfangen. In anderen Kliniken in der Region gelten deutlich großzügigere Regeln.