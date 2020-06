Eine Überweisug von 4000 Euro sollte die Ausschüttung eines angeblichen Lotterie-Gewinns in Salzwedel sicherstellen. Das Geld ist weg.

Salzwedel (za) l Ein vermeintlicher Gewinn von 28 500 Euro stellte sich letztlich als Betrug heraus. Per Telefon wurde eine Frau in Salzwedel die Summe als Gewinn bei der Lotterie Euromillion angekündigt. Daraufhin überwies die Geschädigte gutgläubig eine angeblich fällige Gebühr von 1000 Euro auf ein litauisches Konto. Der Betrag sei zwingend zu zahlen, bevor der Gewinn ausgeschüttet werden könne. Vier Tage später meldete sich die angebliche Lotterie noch einmal und gab an, sich in der Gewinnsumme getäuscht zu haben. Tatsächlich habe die Frau 86 000 Euro gewonnen. Das mache eine Erhöhung der Bearbeitungsgebühr um weitere 3000 Euro. Und die Frau überwies den Betrag erneut. Erst ein Anruf bei Euromillion ergab, dass sie Betrügern auf den Leim gegangen war.

Vorsicht bei Forderung

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, vorsichtig bei Gewinnversprechen zu sein. Insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf eines kostenpflichtigen Telefondienstes.