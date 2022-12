Kriminalität Betrugs-SMS im Umlauf - Polizei erklärt die Maschen der Betrüger

In der Altmark wollten Gauner mit SMS-Nachrichten einen Rentner reinlegen. Die Polizei klärt daher zu den Maschen in Sachsen-Anhalt auf. Denn die Schurken haben nur ein Ziel: an Geld kommen.