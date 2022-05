Bibi Blocksberg zaubert im Kulturhaus Salzwedel

Genug für Papa Bernhard Blocksberg. Das Frühstücksei ist zu groß und zu hart. Viel Spaß derweil für die Jüngsten unter den Besuchern im Kulturhaus in Salzwedel.

Salzwedel - „Alles wie verhext“ hieß es im Kulturhaus Salzwedel. Ein Musical für die ganze Familie, war in der Ankündigung zu lesen. Das versprach eine gut besuchte Vorstellung. Und so war es auch. Fast ausverkauft hieß es am Einlass. Und die zahlreichen Kinder freuten sich darauf, Bibi Blocksberg auf der großen Bühne des Kulturhauses zu erleben. Doch Etwas trübte dennoch die Freude.