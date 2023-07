Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - Achtung, Blitzer, hieß es am Mittwoch am Gerstedter Weg in Salzwedel. Die Straße ist ab dem Abzweig nach Böddenstedt bis zum Stadtausgang seit Montag auf Tempo 30 begrenzt. Etwa in Höhe der ehemaligen Pumpenfabrik stand das Messfahrzeug in Richtung Gerstedt am rechten Straßenrand. „Das ist doch eindeutig die reinste Abzocke“, zeigte sich Michael Pawelski am Lesertelefon entrüstet.