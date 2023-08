Ein Trinkgelage in Salzwedel ist eskaliert. Dabei soll ein 32-Jähriger Bierflaschen auf dem Kopf des Gastgebers zerschlagen haben. Der Täter steht nun vor Gericht.

Blutspritzer in gesamter Wohnung in Salzwedel

Salzwedel - Ein Verletzter auf dem Balkon, Scherben auf dem Boden und überall Blutspuren: Dieses Bild bot sich Polizisten am 2. Dezember 2022 in einem Salzwedeler Mehrfamilienhaus. Grund dafür war ein Streit zwischen dem Wohnungsmieter und einem seiner Gäste. Der Fall ist am Dienstag vor Gericht gelandet. Für den 32-jährigen Angeklagten könnte die Luft nun dünn werden.