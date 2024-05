Das berühmte Kraut ist, wenn auch nur an wenigen Stellen, auch in der Altmark noch zu finden. Gegen die Pest konnte die Pflanze einst aber nichts ausrichten.

Die Blutwurz ist die Arzneipflanze des Jahres 2024. Auch in der Altmark gibt es sie, wenn auch sehr selten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altmark. - Sie sieht unscheinbar aus, ist aber etwas ganz Besonderes. Und sie wächst auch in der Altmark: Die Blutwurz (Potentilla erecta) wurde zur Arzneipflanze des Jahres gekürt. Ausgewählt wurde die Pflanze vom Studienkreis Arzneipflanzenkunde an der Universität Würzburg. Damit soll auf eine seit alters her genutzte Pflanze, die auch heute noch von Bedeutung ist, aufmerksam gemacht werden.