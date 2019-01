Nach einem Böllerwurf an einer Bushaltestelle in Salzwedel gab es eine Anzeige wegen Körperverletzung. Symbolfoto: Anja Guse

Der Wurf eines Böllers an einer Bushaltestelle in Salzwedel zog eine Anzeige wegen Körperverletzung nach sich.

Salzwedel (ds) l Eine 17-Jährige wurde am Mittwochmorgen durch einen Böllerwurf am Ohr verletzt. Die junge Frau erlitt ein Hörtrauma, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall ereignete sich um 7.05 Uhr an einer Bushaltestelle an der Käthe-Kollwitz-Straße. Nach Angaben der Salzwedeler Polizei warf ein 19-jähriger Mann den angezündeten Böller in Richtung der jungen Frau.

Es kam dann sofort zu einer Beeinträchtigung des Gehörs der Jugendlichen. Es stellte sich ein Ohrpfeifen ein, das bis zum Nachmittag des Tages anhielt. Die junge Frau ging deshalb zu einem Arzt, der das Hörtrauma diagnostizierte. Damit handelt sich der 19-jährige Verursacher eine Anzeige wegen Körperverletzung ein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.