In der Altstadt von Salzwedel dürfen Silvester keine Feuerwerkskörper abgefeuert werden. Wer erwischt wird, dem drohen massive Geldbußen.

Feuerwerk-Verbot in Salzwedels Zentrum

Solche Szenen sind in Salzwedels Altstadt verboten.

Salzwedel. - Das abgebrannte Fachwerkhaus an der Holzmarktstraße ist vielen Salzwedelern noch im Gedächtnis. In der Silvesternacht von 2019 auf 2020 gab es einen Brand in dem ehemaligen Antiquitätengeschäft.

Vor diesem Hintergrund entfachte eine Diskussion in Salzwedel. Darf mit Blick auf die historische Architektur und die Gefahr für die Bewohner weiter geböllert werden?

Ein Feuer zestörte in der Silvesternacht 2019 auf 2020 ein historisches Fachwerkhaus in Salzwedels Holzmarktstraße. Archivfoto: Alexander Rekow

Nein! Das zumindest hatten die Stadträte am 28. Oktober 2020 mehrheitlich beschlossen. Dabei geht es grob um folgenden Bereich: Von Katharinenkirche und Hohe Brücke im Norden der Innenstadt bis zur Kleinen Predigerstraße und Mühlensteg im Süden. Im Westen sind Steintorstraße, Neuperverstraße und Holzmarktstraße eingeschlossen, im Osten die Kleine und Große St.-Ilsen-Straße sowie die Chüdenstraße.

Mehr zum Verbot und der Zone findet sich auf der Homepage der Hansestadt Salzwedel. Inklusive einer Karte für die Verbotszone in der Salzwedeler Innenstadt.

Verstöße können mit Geldbußen bis zu 50.000 Euro geahndet werden.