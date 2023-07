Der Schock sitzt tief. Nach einem Brand an einem Asylheim in Salzwedel bleiben einige Bewohner verstört zurück. Bei dem Feuer könnte es sich um einen Brandanschlag gehandelt haben.

Nach Feuer an Asylheim in Salzwedel stehen Bewohner unter Schock

Die Fassade eines Asylheims in Salzwedel brannte in der Nacht zum 12. Juli 2023, giftiger Rauch zog die Fassade hoch.

Salzwedel - Alia Yousufi (30) steht am Mittwochvormittag geschockt auf der Straße. Die junge Frau aus Afghanistan blickt auf die verbrannte und von der Feuerwehr aufgebrochene Fassade einer Salzwedeler Flüchtlingsunterkunft für Minderjährige und alleinerziehende Mütter. Auf dem Arm hält sie ihren dreijährigen Sohn Alimodasir. In der Nacht zum Mittwoch stand die Fassade des Asylheims plötzlich in Flammen.