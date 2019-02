Am Freitagmorgen kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Salzwedeler Tuchmacherstraße. Foto: Matthias Strauß

Am Freitagmorgen kam es in Salzwedel aus bislang noch unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus.

Salzwedel l Alarm für die Feuerwehren aus Salzwedel, Pretzier und Gerstedt: An der Tuchmacherstraße in Salzwedel stand ein Einfamilienhaus in Flammen. Ein Nachbar hatte den Brandgeruch wahrgenommen und das Feuer entdeckt. Gegen 6.30 Uhr wurden die Wehren alarmiert, insgesamt 22 Aktive eilten mit fünf Fahrzeugen zum Einsatzort. Nach ersten Erkenntnissen wird der Brandherd von der Feuerwehr im Schlafzimmer des Hauses vermutet. Von dort aus breitete sich das Feuer im gesamten Haus aus. Alle Zimmer waren betroffen. Das Haus ist durch das Feuer und das Löschwasser unbewohnbar. Die Aktiven verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl und die benachbarten Grundstücke. Verletzt wurde niemand. Gegen 8.28 Uhr war der Brand gelöscht. Die Restlöscharbeiten dauerten bis 9.35 Uhr. Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Eine Nachbarin, die nach dem Rechten sah, erklärte, dass am Vorabend gegen 17.30 Uhr alles in Ordnung war. "Das muss sich in der Nacht irgendwie entwickelt haben." Zeugen gesucht Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass der Schaden im unteren sechsstelligen Bereich liegt. Das Haus wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei schließt derzeit keine Brandursache aus. Auch eine vorsätzliche Brandstiftung sei möglich, so ein Polizeisprecher. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier in Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/8480 zu melden.

Von

Schlagwörter zum Thema: Brand | Ermittlungen | Feuerwehr | Salzwedel