Dieser Laster brannte in Salzwedel komplett aus. Foto: Polizei

Großalarm für die Feuerwehr in Salzwedel: bei einem Brand in einer Lagerhalle sind am Sonntag mehrere Laster völlig ausgebrannt.

Salzwedel (dpa) l In Salzwedel ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem schweren Brand in einem Gewerbegebiet gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntagabend gegen 23 Uhr auf dem Gelände eines Containerdienstes aus. Zwei Lastwagen, ein Transporter und eim Auto des Unternehmens brannten komplett aus. Auch Teile der Lagerhalle wurden durch den Brand beschädigt. Aufgrund des Sturms waren die Feuerwehren aus Salzwedel, Ritze, Mahlsdorf, Pretzier, Chüttlitz, Brietz und Benkendorf mit insgesamt 43 Kameraden notwendig, um den Brand zu löschen. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf 350.000 bis 400.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schlagwörter zum Thema: Brand | Großbrand | Salzwedel |