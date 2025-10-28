Tierschutz Brauchen Helfer eine Ausbildung, um kleine Igel retten zu dürfen?
Wer Tierbabys, die ihre Eltern verloren haben, retten und aufpäppeln möchte, muss einiges beachten. Das gilt besonders, wenn es sich um eine geschützte Art handelt.
28.10.2025, 06:00
Salzwedel - Igelbetreuerin Petra Habermann aus Wustrow berichtet, in Salzwedel interessierten sich aktuell zwei Frauen für die Eröffnung einer Igelauffangstation. Allerdings seien sie erstaunt über die Voraussetzungen, die sie erfüllen müssten, um Igelbabys aufzuziehen.