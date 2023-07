Salzwedel - Vor dem schnellen Internet stehen die Tiefbauarbeiten, und die laufen momentan überall in Salzwedel. Allein für den Glasfaserausbau der Telekom in der Kernstadt müssen 63 Kilometer Leerrohre in die Erde gebracht werden. Mit den entsprechenden Hausanschlüssen für rund 4500 Haushalte sollen 310 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden.

Diese Zahlen kamen bei einem Vor-Ort-Termin zur Sprache. Bürgermeister Olaf Meining informierte sich über den Baufortschritt und warb bei den Bürgern um Verständnis für mögliche Verkehrsbehinderungen aufgrund der nötigen Absperrungen.

Die Arbeiten stellen die beauftragte Firma Kuhlmann-Leitungsbau vor allem in der historischen Innenstadt vor Herausforderungen. Denn dort gilt es, das aufwendig verlegte Mosaikpflaster im Anschluss wieder herzustellen. Acht Quadratmeter schaffe ein darauf spezialisierter Mitarbeiter pro Tag, erklärte ein Vertreter des Unternehmens.

Infos über Wurfzettel

Insgesamt würden in Salzwedel in den kommenden Monaten 79 Kilometer unterirdisch umgebuddelt. Neben der Telekom betätigt sich auch Avacon Connect beim Glasfaserausbau in der Hansestadt. Die Telekom ist in der gesamten Kernstadt aktiv, erklärt Regionalmanagerin Nadja Thätner. Ausgenommen seien der Stadtteil Sieben Eichen und Bereiche am Gerstedter Weg. Über Wurfzettel werden Anwohner informiert, wann es bei ihnen vor der Haustür losgeht.

Ab Ende 2023 sollen die schnellen Anschlüsse buchbar sein. Dies könne auch bei anderen Anbietern erfolgen. Dazu muss allerdings ein Hausanschluss vorhanden sein. Die ersten Kunden sollen in etwa drei bis vier Wochen mit Datenübertragungsraten bis zu 1000 Megabit pro Sekunde online gehen können.