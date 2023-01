Fakeshops im Netz Brennholz im Internet - günstig bestellt aber keine Ware

Holzbriketts zum Schnäppchenpreis - da wollte in Sachsen-Anhalt zuschlagen und bestellte online. Doch dann die böse Überraschung: An der angegebenen Adresse in Salzwedel gibt es keine Brennstoffe, nicht einmal einen Markt dafür. Die Verbraucherzentrale warnt bereits vor dem Shop.