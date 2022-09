Brietzer bereiten große Sause vor

Chüttlitz (jsc) - Das geplante Dorffest stand im Mittelpunkt des jüngsten Treffens des Ortschaftrates für Brietz und Chüttlitz. Gefeiert wird am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Oktober, im Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus in Chüttlitz, kündigte Ortsbürgermeister Wolfgang Kappler an.