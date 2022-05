Brutale Jagd in Salzwedel endet für Opfer im Krankenhaus

Salzwedel/Stendal - Es war am 13. Juli 2018. Vor einem Supermarkt an der Uelzener Straße in Salzwedel befand sich ein 22-jähriger Mann, der offensichtlich das Geschäft betreten wollte. Plötzlich wurde er von einem damals 32-jährigen und einem 25-jährigen Afghanen verfolgt, angegriffen und zusammengeschlagen: So geht es aus einem Urteil des Amtsgerichts Salzwedel hervor, das den Fall im Jahr 2019 verhandelt hat.