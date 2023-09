Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - „Busfahrer fast tot geprügelt“ titelte die Volksstimme am 22. März. Am Tag zuvor standen ein 32-Jähriger aus Salzwedel und seine Lebensgefährtin (28) vor dem Amtsgericht Salzwedel. Es war der Auftakt zu einem Prozess wegen schwerer Körperverletzung und weiterer Delikte. Unter anderem hatte der Mann einen Busfahrer in Salzwedel attackiert. Und zwar derart brutal, dass die Schläge potenziell lebensgefährlich waren, hatte ein Rechtsmediziner attestiert. Am Ende des Verfahrens ist der 32-Jährige zu drei Jahren Haft und 5000 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden. Noch am Tag der Verhandlung wurde er zurück nach Burg in die Justizvollzugsanstalt gebracht.