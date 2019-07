In den sensiblen Wasserhaushalt des streng geschützten Feuchtwaldes Bürgerholz bei Salzwedel ist erneut eingegriffen worden.

Salzwedel l Die Stauanlagen seien schon 2018 geöffnet worden, berichtete Dieter Leupold, stellvertretender Landesvorsitzender des BUND und Projektleiter für das Grüne Band, an dem sich der betroffene Wald und weitere Flächen wie die Krusebruchwiesen befinden. Zudem seien Erdwälle und Steinschüttungen zurückgebaut worden, um einen Abfluss des Wassers in den Feuchtgebieten zu erreichen. Diese seien 2018 auf Anordnung der unteren Naturschutzbehörde wiederhergestellt worden, berichtet der Projektleiter. Danach habe sich die Lage auf den Naturschutzflächen verbessert, aber der Ausgangszustand sei längst nicht wieder erreicht.

Nun sind die Wehre in den Gräben, die immer soviel Wasser halten sollen, dass ein Austrocknen verhindert wird, erneut gezogen worden. „Wenn wir die Stauanlagen schließen, sind sie in wenigen Tagen wieder auf. Es ist ein ständiges Katz- und Mausspiel“, sagt Dieter Leupold. Auch der Unterhaltungsverband „Jeetze“, der für die Unterhaltung der Gräben zuständig ist, beklage, dass Staue einfach gezogen werden, das wenige vorhandene Wasser unkontrolliert abfließe und die umliegenden Flächen austrocknen.

Konsequent handeln

Der Landkreis müsse konsequent handeln, fordert Leupold. Denn schon jetzt gebe es extreme Auswirkungen in dem 1500 Hektar großen Feuchtwald, der zu den größten seiner Art in Deutschland gehört und streng geschützt ist. Über die Natura 2000-Richtlinie gilt das Verschlechterungsverbot, was bedeutet, dass sich am ökologischen Zustand nichts ändern darf. Das gilt auch für die Krusebruchwiesen und weitere Areale am Grünen Band, die ebenfalls betroffen sind. Die anhaltende Trockenheit habe ihr Übriges getan.

Er wisse nicht, wer für die Eingriffe in den Wasserhaushalt verantwortlich ist und habe noch niemanden dabei erwischt, sagt Leupold. Fakt sei aber, dass es passiere und aufhören müsse, wenn der wertvolle Naturraum erhalten bleiben soll. Er könne sich aber vorstellen, warum die Manipulationen erfolgen. Aufgrund des hohen Wasserstandes seien großräumige Areale nicht begehbar. 2016 hatte der Kreis den 400 Meter langen Bohlensteg auf gut der Hälfte der Strecke für gut 51.000 Euro erneuern lassen, damit Naturinteressenten bei Wanderungen den Wald erkunden können. Leupold vermutet, dass mit der Trockenlegung eine bessere Begehbarkeit für die Jagd erreicht werden soll. Dahingehend seien weitere Maßnahmen, wie Holzeinschlag für das Anlegen von Wildäckern und Futterstellen geplant. Dabei sorgt er sich, um die dicht mit Hecken bestandenen Waldsäume und weitere bislang naturbelassene Bereiche.

Der Besitzer, die Wegener Stahlservice KG in Ahaus, an die der Stadtforst 2016 verkauft wurde, widersprich Vorwürfen, beteiligt zu sein. Auf Anfrage der Volksstimme heißt es: „In vollem Bewusstsein stehen wir zu der aus dem Eigentum der Forstflächen folgenden Verantwortung für Natur und Umwelt. Handlungen im Wald sind im Einklang mit dieser Verantwortung und stets im Rahmen des geltenden Rechts vorzunehmen.“ Der Eigentümer habe nicht in den Wasserhaushalt der Waldflächen eingegriffen. Die jüngste Vergangenheit sei von außerordentlicher Trockenheit geprägt gewesen. Es fehle großflächig an Wasserniederschlägen. „Eine Manipulation des Wasserhaushaltes wird der Eigentümerin folgerichtig von den beteiligten Behörden nicht vorgeworfen“, erklärt die Wegener KG. Das habe der Altmarkkreis in einer am 21. Juni dieses Jahres eingegangenen Stellungnahme der Fachbehörde ausdrücklich bestätigt.

Schreiben an Eigentümer

Das zuständige Umweltamt bestätigt ein Schreiben an den Eigentümer. Darin sei verdeutlicht worden, dass im Frühjahr 2018 offensichtlich wasserstandsverändernde Maßnahmen im Stadtforst vorgenommen wurden. Das Umweltamt habe eine Wiederherstellung des Ausgangszustandes eingeleitet und dem neuen Besitzer die sachlichen, fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert.

„Eine direkte Beteiligung der Eigentümerin an den wasserstandsverändernden Maßnahmen konnte von Seiten des Umweltamtes nicht nachgewiesen und somit auch nicht vorgeworfen werden“, erklärt Kreissprecherin Birgit Eurich. Aktuell erfolgten regelmäßige Kontrollen von Mitarbeitern der Naturschutzbehörde im Stadtforst, um rechtzeitig Veränderungen der Wasserstände feststellen zu können.

Schranken aufgestellt

Nicht nur die Eingriffe in die Natur sorgen für Ärger. An allen Hauptwegen des Bürgerholzes und anderer Waldflächen wurden verschließbare Schranken aufgestellt, die auch die Mitarbeiter des Umweltamtes ausgebremst haben. Dies sei in Absprache mit der Stadt erfolgt. Stadtsprecher Andreas Köhler verweist auf Anfrage der Volksstimme auf das Landeswaldgesetz, in dem es unter anderem heißt, dass das Begehen, Reiten und Befahren mit Fahrrädern, Krankenfahrstühlen oder Fahrzeugen ohne Motor in Wäldern erlaubt ist.

Die Wegener KG teilt dazu mit, dass die Schranken „die sensiblen Waldflächen vor der Gefährdung einer festgestellten hohen Frequentierung mit Kraftfahrzeugen und der illegalen Entsorgung von Müll“ schützen sollen. Der Wald sei für Bürger weiter frei zugänglich. Besucher seien willkommen und könnten das Bürgerholz aus Richtung Hoyersburg anfahren und begehen.