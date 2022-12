Pannen am Warntag: Viele Sirenen in Sachsen-Anhalt bleiben stumm

Salzwedel - 11 Uhr – Deutschland ist im Alarmmodus. Bundesweit heulen die Sirenen. Doch nicht so in der Kreisstadt im Norden Sachsen-Anhalts. Im Zentrum Salzwedels ist nur aus der Ferne eine Sirene zu hören, deren Ton offenbar der Wind leise in die alte Fachwerkstadt trägt. Auch andernorts im Altmarkkreis gibt es massive Probleme. Was war da wieder los?