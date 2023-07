Kaum zu glauben was die Leute alles in die Jeetze werfen. Junge Feuerwehrleute räumten auf. Zudem ist die Aktion „Salzwedel - Mach mal bunter“ erweitert worden .

Salzwedel (vs) - Die Aktion „Salzwedel - Mach mal bunter“ ist um eine Attraktion reicher. Am Freitag waren einige Frauen der Lady Lions gemeinsam mit Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Mahlsdorf in einer kombinierten Aktion in der Jeetze unterwegs.

Ausgerüstet mit Gummistiefeln und Arbeitshandschuhen wurden Glasflaschen, Elektrogeräte und weiterer Unrat aus dem Gewässer gesammelt und vom Bauhof abtransportiert. Während der Säuberungsaktion sind dann gleich die von Schülern der Lessing-Ganztagsschule gebastelten Fische aufgehängt worden. Sie zieren nun die Brückengeländer zwischen Neuperverstraße und Bocksbrücke.

„Nicht schimpfen, machen“, konstatierte Bürgermeister Olaf Meining, der ebenfalls bei der Aktion mithalf und sich über das Engagement freute. Bis zum Herbst sollen die verschiedenen Installationen im Stadtgebiet hängen bleiben. Foto: Hansestadt Salzwedel