Bürgermeister fürchtet Lücken beim Glasfaserausbau in Pretzier

Für einen flächendeckenden Glasfaserausbau reicht die Anzahl der Vorverträge in Pretzier bislang nicht aus.

Pretzier - Bei der Sitzung des Ortschaftsrates in Pretzier wird es am kommenden Montag hauptsächlich um die Versorgung des Ortes mit schnellem Internet gehen. Ortsbürgermeister Herbert Schulze hat von Avacon Connect erfahren, dass in Pretzier noch 60 Vorverträge für Hausanschlüsse fehlen, damit der Ort flächendeckend mit Glasfaser versorgt werden könnte.