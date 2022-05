Bürgermeister: Kandidat in Diesdorf fühlt sich zu Unrecht ausgeschlossen

Der Bürgermeisterkandidat in Diesdorf Detleff Bill wurde vom Wahlausschuss ausgeschlossen. Er will sich wehren.

Diesdorf (ap) - „Ich habe extra im Vorfeld nachgefragt, ob ich ein Protokoll von der Sitzung des SPD-Ortsvereins Diesdorf/Dähre beilegen muss. Mir wurde in der Verwaltung gesagt, dass das nicht nötig sei. Es würde reichen, wenn der Beschluss in der Bewerbung mit drin steht“: Das sagt Detleff Bill, der die Welt nicht mehr verstehen kann.

Der 58-Jährige hatte sich für das Ehrenamt des Bürgermeisters im Flecken Diesdorf beworben. Gestern bekam er die Nachricht, dass der Wahlausschuss die Bewerbung nicht zugelassen habe.

Beschluss erst am Dienstag angefordert

„Ich habe meine Unterlagen am Freitag der Vorwoche abgegeben“, blickt er zurück. Wenn etwas gefehlt hätte, wäre Zeit genug für einen Rückruf oder eine Information per E-Mail seitens der Verwaltung gewesen. Die Kontaktdaten habe er beigelegt.

Detleff Bill will die Nichtzulassung nicht so einfach hinnehmen. Archivfoto: Anke Pelczarski

„Aber es ist leider nichts passiert“, sagt er ziemlich aufgebracht. Erst am Dienstagvormittag habe ihm eine Mitarbeiterin der Verwaltung mitgeteilt, dass der Beschluss des SPD-Ortsvereins, der die Kandidatur unterstütze, noch fehle. Diesen habe er Dienstagmittag per Mail nachgereicht und Mittwoch der Verbandsgemeinde das Original zukommen lassen. Dass dies zu spät sei, das habe er nicht gewusst. „Hätte mir das am Montag jemand mitgeteilt, dann hätte ich alles in Bewegung gesetzt, dass das Schriftstück noch vor 18 Uhr im Briefkasten ist“, betont Detleff Bill.

„Dass der Wahlausschuss das jetzt so auslegt, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist unglaublich und schon etwas merkwürdig“, erklärt er im Gespräch mit der Volksstimme.

Nachdenken über Beschwerde

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Diesdorf/Dähre, dessen Vorsitzender Detleff Bill ist, hätten am 3. Februar getagt. Sie hätten sich dafür ausgesprochen, die Kandidatur des 58-Jährigen zu unterstützen.

„Ich werde mir vorbehalten, Beschwerde gegen den Beschluss des Wahlausschusses einzureichen“, sagt Detleff Bill.

„Der Wahlausschuss hat das Ergebnis der Prüfung offiziell bekanntgemacht“, erklärt Wahlleiter Michael Olms, zugleich Bürgermeister der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf, auf Nachfrage der Volksstimme. Er werde sich deshalb zu dieser Thematik nicht weiter äußern. „Gegebenenfalls muss sich ein Gericht damit beschäftigen und den Sachverhalt klären“, fügt er hinzu.