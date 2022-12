Bürgerpreis – mal sehr weiblich

Zum sechsten Mal wird 2023 der Bürgerpreis vergeben. Vorgeschlagen werden können dafür wieder engagierte Ehrenamtler. Und auch in diesem Jahr gibt es neben den bereits etablierten Preisen für die Alltagshelden und das Lebenswerk eine ganz besondere Kategorie.

Starke Frauen sind in diesem Jahr auch beim Bürgerpreis gefragt. Die neue Kategorie für 2023 – neben Alltagshelden und Lebenswerk – heißt „Powerfrauen“.picture alliance / dpa

Altmarkkreis - Und los geht sie, die neue Runde für den Bürgerpreis. Mit dem schmucken Pokal – den der Altmarkkreis Salzwedel, die Volksstimme und die Sparkasse Altmark West ausloben – werden seit 2018 all jene geehrt, die sich ohne Entlohnung und mit viel Engagement für andere einsetzen. Traditionell beginnt die Aktion alljährlich am 5. Dezember, dem internationalen Tag des Ehrenamtes. Also heute.