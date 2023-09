Salzwedeler lässt 13-Jährige am Joint ziehen: Gericht fällt Urteil

Zwei Frauen rauchen einen Joint. Wer so etwas an Minderjährige weitergibt, kann dafür ins Gefängnis kommen.

Salzwedel - Was für manch einen wie eine Bagatelle klingen mag, gilt im deutschen Strafrecht als Verbrechen: gemeinsam mit Minderjährigen Cannabis zu konsumieren, selbst wenn es sich nur um eine geringe Menge handelt. Darauf steht Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.

„Die Abgabe von Drogen an Minderjährige kann zu schweren Entwicklungsstörungen und geistigen Schäden führen“, ermahnte Amtsrichter Klaus Hüttermann den Angeklagten vor Gericht. Dieser hatte eingeräumt, der 13-jährigen Schwester seiner Ex-Partnerin erlaubt zu haben, an seinem Joint zu ziehen.

Cannabis: Mann aus Salzwedel gibt Joint an minderjähriges Mädchen

Nach einem bis zwei Zügen hätte das Mädchen ihm den Joint zurückgegeben. Warum er das getan hat, wollte der Richter wissen. Darauf wusste der Angeklagte nicht recht zu antworten: „Ich kann mich nicht erinnern.“ Bei der Frage des Richters nach den persönlichen Verhältnissen des Angeklagten stellte sich heraus, dass der in Salzwedel geborene Mann keinen Schulabschluss und auch keine Berufsausbildung hat.

Er lebe von Bürgergeld, erklärte der 24-jährige Vater einer drei Monate alten Tochter dem Richter. Warum er keine Ausbildung mache, wollte der Richter von ihm wissen. Der Angeklagte behauptete, keine passende Lehrstelle gefunden zu haben. „Wie oft haben Sie sich denn in den vergangenen drei Jahren beworben?“, hakte der Richter nach. „Drei- oder viermal“, war die Antwort.

Das reichte Hüttermann bei Weitem nicht aus. „Wollen Sie wirklich ihr ganzes Leben lang auf Sozialleistungen angewiesen sein?“, fragte er den Angeklagten.

Drogen-Konsum mit Minderjähriger: Gericht verhängt Freiheitsstrafe auf Bewährung

Die Hoffnung, den Delinquenten mit den Mitteln der Justiz vielleicht noch in die Gesellschaft einzugliedern und zu einer beruflichen Tätigkeit zu bewegen, spiegelt sich in dem Urteil, für das sich Hüttermann gemeinsam mit zwei Schöffen entschied:

sieben Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Dem Verurteilten wird ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt, der überwachen soll, dass der Täter während der dreijährigen Bewährungszeit keine weiteren Drogen konsumiert.

100 Stunden gemeinnützige Arbeit

Außerdem verhängte Hüttermann die Auflage, dass der Verurteilte 100 Stunden gemeinnützige Arbeit in einem Umfang von mindestens 20 Stunden monatlich zu verrichten hat. „Darüber will ich Belege sehen“, machte der Amtsrichter deutlich. „Ich will nicht, dass Sie rausgehen und denken, es sei Ihnen hier heute nichts passiert“, unterstrich Hüttermann.

„Wenn Sie gegen die Auflagen verstoßen, wird das übel für Sie. Es dauert fünf Minuten, und dann sind Sie im Gefängnis“, mahnte der Richter. Ob es gelingt, den jungen Mann über die gemeinnützige Arbeit ins Berufsleben zu integrieren, bleibt abzuwarten. Den Versuch hat Hüttermann jedenfalls unternommen.