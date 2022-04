CBD – das sagen Apotheker aus Salzwedel dazu

Salzwedel - Mit dem Inhaltsstoff Cannabidiol, abgekürzt CBD, werben seit einiger Zeit Öle, Kosmetikprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und selbst Kaugummis. Der Stoff, ein natürliches Phytocannabinoid der Hanfpflanze, soll unter anderem Schmerzen, Ängste und Schlafprobleme lindern, entspannend, beruhigend und vitalitätssteigernd wirken. Was ist dran an diesen Versprechungen und was halten Apotheker in Salzwedel von CBD-haltigen Produkten?