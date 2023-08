Barbara Bode, Chefin des Filmpalastes in Salzwedel, rechnet 2024 mit Ausfällen bei amerikanischen Filmen. Daraus ergeben sich Chancen für europäische und deutsche Produktionen.

Schauspielerstreiks in den USA

Zur Deutschlandpremiere von Barbie waren Ryan Gosling und Margot Robbie wegen des anhaltenden Streiks von Schauspielern und Drehbuchautoren in den USA nicht anwesend.

Antje MewesSalzwedel - Seit Mitte Juli streiken die Schauspieler und Drehbuchautoren in Hollywood. Und das wird auch in Salzwedel Auswirkungen auf das Kino-Programm haben. Die Inhaberin des Salzwedeler Filmpalastes, Barbara Bode, rechnet damit, dass weniger amerikanische Filme und Blockbuster in die Kinos kommen.