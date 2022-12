Christbaumklau in der westlichen Altmark

Altmark - Dreiste Diebe klauen Weihnachtsbäume. Das berichten die Medien verstärkt. In einigen Teilen von Deutschland ist sogar die Rede von der „Weihnachtsbaum-Mafia“, weil dort in größeren Mengen Nordmanntanne und Co. gestohlen werden. Auch in der hiesigen Region gibt es solche Diebstähle. So haben am zweiten Adventswochenende unbekannte Täter vor einem Supermarkt in der Börde etliche Weihnachtsbäume mitgehen lassen, teilte das dortige Polizeirevier mit.