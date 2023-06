Das wird wild: LayZee von Mr. President (Foto) mit den großen Hits „Coco Jamboo“ und „I give you my heart“ aus den 1990ern tritt beim 25. Hansefest in Salzwedel auf. Außerdem hat sich „Buddy“ mit seinem Gassenhauer „Ab in den Süden“ angekündigt.

Foto: MPM Music GmbH