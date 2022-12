Corona: 168. Todesfall im Altmarkkreis Salzwedel

Altmarkkreis (vs) - Die Zahl der Todesfälle im Altmarkkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion seit Beginn der Pandemie hat sich auf 168 erhöht. Das teilt das Presseteam des Kreises auf der Homepage mit. Ein 90-jähriger Mann sei in Folge an oder mit dieser Infektion verstorben, heißt es. Das Robert-Koch-Institut teilt mit, dass es in der westlichen Altmark der mittlerweile 100. Todesfall in der Altersgruppe ab 80 Jahren sei.

Zudem meldete es gestern 52 Neuinfektionen in allen Bereichen des Kreises. Damit stieg die Gesamtzahl der laborbestätigten Infektionen auf nunmehr 37 784, was rein rechnerisch bedeutet, dass 46,09 Prozent der Bevölkerung einmal mit dem Coronavirus erkrankt sind. Das Gros der aktuell Neuinfizierten gehört zur Altersgruppe 40 bis 59 Jahre (24 Fälle). Diese weist auch in der Gesamtstatistik die meisten Erkrankungen auf. Kein Wunder, denn es handelt sich um die geburtenstärksten Jahrgänge.