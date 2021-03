Mit der Impfung kehrt noch keine Normalität in den Alltag in den Pflegeeinrichtungen ein. Das belastet Bewohner, Angehörige und Personal.

Altmarkkreis l Der Kontakt zu den Lieben, der durch seinen positiven Effekt auf die Seele ja auch zur Gesunderhaltung beiträgt, ist wichtig, gleichzeitig steht der Schutz der Bewohner ganz oben auf der Prioritätenliste. Für das Personal in Pflegeeinrichtungen des Altmarkkreises Salzwedel ist es deshalb derzeit kaum möglich, es allen recht zu machen.



Dabei stellt sich die Situation zumindest auf dem Papier eigentlich ganz einfach dar. Die Geschäftsführerin des Seniorenzentrums Vita in Salzwedel, Marion Vongehr-Bülow, bringt es auf den Punkt: „Besuchsmöglichkeiten hängen nicht vom Impfgrad ab, sondern von der aktuell geltenden Eindämmungsverordnung. Daran halten wir uns.“ Sie berichtet, dass die Mehrheit der Angehörigen Verständnis dafür hat, dass trotz der Tatsache, dass Heimbewohner inzwischen weitestgehend durchgeimpft sind, weiterhin strenge Vorschriften gelten. Dennoch würden sich viele mehr und längere Besuchszeiten wünschen.



Eine Information dazu ist auf der Homepage der Einrichtung zu finden. Grundsätzlich kann danach jeder Bewohner an jedem Tag eine Stunde lang Besuch von einer Person, die sich zuvor testen lassen muss, empfangen. Die kostenlosen Testungen der Besucher werden dabei durch Mehrarbeit der Mitarbeiter bewältigt. Sie finden täglich zwischen 13 und 15 Uhr statt, von 15 bis 16 Uhr ist dann Besuchszeit – natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln.



Impfen schützt nicht vor Infizierung

Auf Grundlage der Eindämmungsverordnung wird auch im Seniorenwohnpark in Klötze mit dem Besuchsrecht umgegangen. Auf der Homepage der Einrichtung ist zu erfahren, dass inzwischen 85 Prozent der Bewohner und 45,7 Prozent der Mitarbeiter geimpft sind. Besuche sind in dieser Einrichtung nach telefonischer Terminvereinbarung unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich, wenn zuvor ein kostenloser Schnelltest durchgeführt wurde. Dafür, dass die Regeln der Eindämmungsverordnung noch immer gelten – Impfung hin oder her – hat allerdings nicht jeder Angehörige Verständnis. Birgit Eurich, Pressesprecherin des Altmarkkreises, versucht zu begründen, warum weiterhin besondere Vorsicht geboten ist, auch wenn in den Alten- und Pflegeheimen auf dem Gebiet des Altmarkkreises inzwischen so gut wie alle, die Impfbereitschaft signalisiert haben, bereits mit der Zweit-impfung durch sind: „Ein vollständiger Coronavirus-Impfschutz schützt den Impfling vor dem Ausbruch der Erkrankung, jedoch nicht vor einer Infizierung. Das bedeutet, dass sich die Geimpften nach wie vor infizieren und auch die Infektion übertragen können.“



Angehörige sind unzufrieden

Aus unterschiedlichen Gründen sind nicht alle Bewohner und Pflegekräfte in den Einrichtungen geimpft, zum Beispiel weil in wenigen Fällen aus gesundheitlichen Gründen eine Impfung nicht möglich ist oder weil es immer wieder zu Neuzuzügen kommt. „Die Leitungskräfte in den Einrichtungen tragen jedoch Verantwortung für alle Bewohner und Pflegekräfte. Demnach haben Hygienepläne nach wie vor ihre Gültigkeit und sollten weiterhin umgesetzt werden“, so Eurich.



Aus Sicht des Gesundheitsamtes sei es trotz des guten Impfstatus’ enorm wichtig, dass die Alten- und Pflegeeinrichtungen weiterhin sehr restriktiv mit den Besuchsregelungen umgehen. „Wir sollten uns alle stets vor Augen führen, dass wir noch immer eine Pandemie-Situation haben. Darüber hinaus ist es noch nicht klar, wie sehr die Virus-Varianten das Infektionsgeschehen negativ beeinflussen.“ Weiterhin gelte deshalb für Alten- und Pflegeheime auch die aktuelle Eindämmungsverordnung, in der die Besuchsregelungen verankert seien, heißt es.



Moderne Medien werden genutzt

Trotz dieser klar vorgegebenen Regeln müssen sich die Mitarbeiter im Johanniterhaus „Pfarrer Franz“ Gardelegen immer wieder mit der Unzufriedenheit von Angehörigen auseinandersetzen, die die Bewohner gern öfter besuchen wollen. „Ich weiß, es ist schlimm, wenn man nicht zu seinen Lieben kann. Aber wir handeln hier nach einem Solidarprinzip. Ich habe eine Verantwortung für alle Bewohner und Mitarbeiter“, versucht Heimleiterin Ramona Gebur zu begründen, warum sie weiterhin aus Überzeugung vorsichtig mit Besuchern umgeht. Diese würden ebenso getestet wie die Mitarbeiter, die zweimal pro Woche auf das Virus kontrolliert würden, und auch die Dienstleister wie Frisöre, Fußpfleger oder Physiotherapeuten, die in die Einrichtung kämen. Inzwischen gibt es dabei Unterstützung von der Bundeswehr.



Zwar würden sie es als Privileg betrachten, bereits geimpft worden zu sein, aber es sei in ihren Augen keine Garantie für einen vollen Schutz, auch wenn sie dies hoffe. Um den Kontakt in Corona-Zeiten dennoch nicht abbrechen zu lassen, würden in Gardelegen die modernen Medien genutzt. Beim Spazierengehen mit den Bewohnern würden die Mitarbeiter zum Beispiel Bilder für die Angehörigen machen und diese dann zusammen mit lieben Grüßen verschicken. Für die Hausbewohner selbst habe es zuletzt eine Frauentagsfeier in kleiner Gruppe gegeben, um die sozialen Kontakte zu erhalten. „Wir sehen eine leichte Entspannung, aber wir müssen einfach weiter achtsam sein und jetzt nicht die Tür weit aufmachen“, mahnt Gebur zur Vorsicht.