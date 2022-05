Corona-Spaziergänge Corona Kundgebungen in Salzwedel: Lauter, aggressiver, feindseliger

Neben einer erneuten unangemeldeten Versammlung gibt es am 29. Januar auch eine angemeldete Demonstration in Salzwedel. Die Anmelderin erklärt den Hintergrund und übt Kritik sowohl an den sogenannten Spaziergängen als auch am Umgang des Kreises damit.