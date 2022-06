Corona-Regeln: Stiller Protest auf Salzwedels Rathausturmplatz

Etwa 40 Menschen treffen sich am Mittwochnachmittag im Stadtzentrum von Salzwedel. Dazu wurde in sozialen Medien aufgerufen.

Salzwedel - Bereits am zurückliegenden Sonnabend hatten sich zahlreiche Menschen mit Transparenten und Fackeln auf dem Rathausturmplatz in Salzwedel getroffen. Die Polizei spricht von etwa 180 Teilnehmern, die wegen der Corona-Maßnahmen am Fuße des Rathausturm standen. Nun, am Mittwoch ab 17 Uhr, die nächste Versammlung. Wenngleich nicht in dem Umfang.