Corona: So viele Impfdurchbrüche gibt es im Altmarkkreis Salzwedel

Salzwedel - Rund 30.000 Westaltmärker haben sich nach Kreisangaben bisher zweifach in Impfzentren oder von mobilen Impfteams des Landkreises gegen das Coronavirus impfen lassen. Hinzu kommen noch jene, die ihr Vakzin gegen Covid-19 in den hausärztlichen Praxen oder beim Facharzt gespritzt bekommen haben. Eine Impfung aber verspricht keinen 100-prozentigen Schutz, nicht mit dem Coronavirus infiziert zu werden. So sind auch einige Geimpfte im Altmarkkreis an Covid-19 erkrankt, wenngleich die Zahl verschwindend gering ist.