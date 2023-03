Lessing-Ganztagsschule Salzwedel Dachsanierung: Wenn ein Gerüst Geburtstag feiert

Die Arbeiten am Dach der Lessing-Ganztagsschule in Salzwedel ziehen sich extrem in die Länge. Das Gerüst steht seit einem Jahr. Der Kreis will der Firma Druck machen.