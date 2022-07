Dark, IBM, Gotik Dark Paradise in Salzwedel: Die schwarze Seite der Tanzfläche

Am 30. Juli kommen in Salzwedel Freunde der dunklen Tanzmusik auf ihre Kosten. In den 1990ern bis in die 2000er gab es einige dieser Veranstaltungen. Nun will ein DJ von damals die Szene wiederbeleben.