Ob in Salzwedel, Zethlingen oder Diesdorf: Viele Angebote warten auf die Kinder. Von Wasserspiele über Graffiti bis Brotbacken wird allerhand geboten.

Das ist in den Sommerferien in und um Salzwedel los

Altmarkkreis (vs/ap) - Gemeinsam essen? Einen Film drehen? Mit der Spraydose zum Künstler werden? All das und vieles mehr wird in Salzwedel und Umgebung geboten. Das sind Anlaufstellen für Ferienkinder.

Schülerfreizeitzentrum der Awo

Das Awo-Schülerfreizeitzentrum, Neutorstraße 28, ist wochentags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Folgende Angebote stehen derzeit fest:

Freitag, 14. Juli: Alle an einem Tisch – Wir backen gemeinsam

Montag, 17. Juli: Mit Schere und Klebstoff

Dienstag, 18. Juli: Geschichte unterm Tisch – mein Lieblingsbuch

Mittwoch, 19. Juli: Fahrt zur Langobardenwerkstatt nach Zethlingen

Donnerstag, 20. Juli: Wasserspiele

Freitag, 21. Juli: Alle an einem Tisch – Picknick.

Wer mehr wissen möchte, kann sich unter Telefon 03901/42 24 34 oder 01516/ 1 49 58 37 melden, informiert Leiterin Heike Krieshammer. Bei gutem Wetter werde das Freibad besucht. Es könne kurzfristig Änderungen geben.

Jugendtreff Sonnenstraße

Der Jugendtreff im Mehrgenerationenhaus Sonnenstraße ist in der Sonnenstraße 2 zu finden. Das ist geplant:

Mittwoch, 12. Juli bis Freitag, 14. Juli, 14 Uhr: Spielen und Basteln

17. bis 23. Juli: Ferienfreizeit in Hitzacker gemeinsam mit der Kreismusikschule, Anmeldung im Mehrgenerationenhaus erforderlich

17. bis 21. Juli: Filmwerkstatt im Kunsthaus, organisiert vom Offenen Kanal Salzwedel, begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung direkt beim Veranstalter unter 03901/ 47 29 50 oder im Mehrgenerationshaus, Angebot für 12- bis 18-Jährige

17. bis 21. Juli, 14 Uhr: Spiel und Spaß im Mehrgenerationenhaus, viele Outdoorspiele sowie Malen, Basteln, Handarbeit

24. bis 28. Juli, 14 Uhr: Spiel und Sport und Spaß vor Ort

Mehr Informationen gibt es unter Telefon 03901/30 67 67. Auch hier kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Kunst- und Druckwerkstatt im Kunsthaus

Die Kunst- und Druckwerkstatt im Kunsthaus Salzwedel, Neuperverstraße 18, bietet ebenfalls einiges an. Möglich wird das durch Fördermittel aus dem Programm „Kultur macht stark – Künste öffnen Welten“, die die Kunststiftung Salzwedel erfolgreich beantragt hat. Dadurch können Kinder und Jugendliche kostenfrei teilnehmen. Das ist das Angebot:

18. bis 20. Juli, jeweils 10 bis 16 Uhr: Street-Art-Workshop für Jugendliche ab zwölf Jahren, sie lernen den Umgang mit der Spraydose und anderen Materialien aus der Urbanen Kunst sowie den praktischen und verantwortungsvollen Umgang mit Spraydosen, Marker, Pinsel und Cutter, gemalt wird auf legale Wände, Wissen über Graffiti und Streetart werden vermittelt, Mittagsverpflegung ist bitte mitzubringen

18. bis 21. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr: Draußenwerkstatt auf dem Bauspielplatz mit gemeinsamem Mittagessen, gemeinsam mit Pfadfindern und Bürgermeisterhofverein wird Brache zwischen Kunsthaus und Bürgermeisterhof in einen magischen Ort verwandelt, Kinder können Kreativität ausleben, Räuberzivil ist angebracht

Anmeldungen für die Angebote per E-Mail unter druckwerkstatt@kunsthaus-salzwedel.com, bitte Name und Alter des Kindes, Adresse und Telefonkontakt der Eltern oder Erziehungsberechtigten mit angeben.

LangobardenwerkstattZethlingen

Mal mit dem Brettchen weben, töpfern, filzen, Bogenschießen, in die Geschichte vor 1800 Jahren eintauchen? Das ist in der Langobardenwerkstatt auf dem Mühlenberg in Zethlingen möglich. Geöffnet ist für Kinder wie folgt:

12., 18. und 19., 25. und 26. Juli,1. und 2. sowie 8. und 9. August jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Freilichtmuseum Diesdorf

Entdeckertage für Sechs- bis Zwölfjährige gibt es im Freilichtmuseum Diedorf, Molmker Straße. Wie aus dem Korn das Brot wird, wie früher unterrichtet wurde und vieles mehr kann ausprobiert werden. Es gibt ein wechselndes museumspädagogisches Angebot.

Das sind die Termine:

13. Juli sowie 20. und 27. Juli, 3. und 10. August, jeweils von 10 bis 14 Uhr.