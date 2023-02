Nach dem angekündigtem Aus der Baumkuchen GmbH macht Schließungs-Gerücht in Salzwedel die Runde. Nun hat sich das Unternehmen geäußert - und lässt aufhorchen.

Das plant Steinecke am Standort Salzwedel

Bäckerhandwerk in der Altmark

Die Steinecke-Filiale an der Neuperverstraße in Salzwedel.

Salzwedel - Gerüchten zufolge soll Steinecke die Schließung seiner Filiale an der Neuperverstraße in Salzwedel in Erwägung ziehen. Mit dem drohenden Aus der Baumkuchen GmbH und dem damit einhergehenden Verlust von Backshops wäre dies ein weiterer bitterer Schlag für die Hansestadt und ihre Bewohner.