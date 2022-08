Datenschützer entsetzt über Mithörskandal in Salzwedel

Salzwedel - Über den so genannten Abhörskandal im Salzwedeler Rathaus ist das sprichwörtliche Gras gewachsen, nachdem die Kommunalaufsicht des Altmarkkreises kein Fehlverhalten von Bürgermeisterin Sabine Blümel erkannte. Doch der amtliche Landesbeauftragte für den Datenschutz sieht die Vorgänge zum Einschalten in Telefongespräche und das Mitlesen von E-Mails gar nicht so entspannt.