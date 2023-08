Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Abbendorf/Diesdorf - Täglich würden nur ein, zwei Leute an der Baustelle zwischen Abbendorf und Diesdorf arbeiten, an manchen Tagen gar keiner. Das meint ein Mann aus Abbendorf, der namentlich nicht genannt werden möchte, und fügt im Gespräch mit der Volksstimme hinzu: „Wenn die so weitermachen, haben wir eine Winterbaustelle.“ Er frage sich zudem, warum für eine Radwegsanierung die Straße so lange gesperrt werden müsse. „Da wird immer vom Umweltschutz geredet und vom CO2-Sparen, und dann müssen Tausende so lange Umwege fahren“, empört er sich weiter.