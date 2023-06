Keine Kohlverstromung mehr, Klimagerechtigkeit und ein Verzicht auf Auto und Flugzeug bei Urlaubsreisen fordern die Aktuvisten von Fridays for Future in Salzwedel.

Demo von Fridays for Future in Salzwedel

Die Salzwedeler Ortsgruppe von Fridays for future bei der Demo am 2.6.2023

Salzwedel (me) - Die Ortsgruppe von Fridays For Future Salzwedel hatte für ihre Demo am Freitagmittag neben Klimagerechtigkeit den zügigen Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs in den Mittelpunkt gestellt.

In der bevorstehenden Urlaubssaison sollte jeder überlegen, ob es wirklich sein muss, Auto oder Flugzeug zu nutzen, um an seinen Ferienort zu gelangen. Eine gute Alternative seien das Rad oder die Bahn. Dabei ging eine Forderung an Stadt, Kreis, Land und Bund mehr Geld in den Schienenverkehr und Radwege zu investieren. Das Angebot reiche bei weitem nicht aus.

„Stattdessen werden noch mehr Autobahnen gebaut und das darf nicht sein“, sagte die Schülerin Friederike Zörner auf dem Rathausturmplatz. Dabei sprach sie gezielt die Teilnehmer des Klimastreiks an, bei der Verkehrswende mit gutem Beispiel voranzugehen. Foto: Antje Mewes