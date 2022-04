Der John Lennon von Polen: Auf muskialische Reise von Salzwedel ins Nachbarland

Salzwedels Kirchenmusikdirektor Matthias Böhlert war auf Konzertreise im Nachbarland Polen unterwegs. Eigentlich wollte er in St. Petersburg spielen, doch es kam ganz anders.

Matthias Böhlert hat in Klon auch das Denkmal für Krzysztof Klenczon kennengelernt, der als polnischer John Lennon gilt.

Salzwedel - Brücken bauen durch Musik, aber auch Wunden heilen und helfen, dass keine neuen aufbrechen: Mit diesen Zielen verbindet Salzwedels Kirchenmusikdirektor Matthias Böhlert seine Konzertreisen. In diesem Jahr ging es für einige Tage nach Polen. „Eigentlich wollte ich gern im Kaliningrader Dom, in Riga und St. Petersburg spielen, was vereinbart war. Aber aufgrund der Corona-Pandemie war das nicht möglich. Wir haben dies auf 2022 verschoben“, sagt er.